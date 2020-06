Topfunctie bij Coca-Cola voor Belg

Opnieuw krijgt een Belg een belangrijke functie bij Coca-Cola. Etienne Gossart komt aan het hoofd te staan van de Europese koffieactiviteiten van de drankenreus.

Vandaag is Gossart country director voor België en Luxemburg bij Coca-Cola European Partners (CCEP), de bottelaar van de Coca-Cola Company. Op 1 augustus wordt hij vice president group hot beverages, zeg maar baas van de Europese koffieactiviteiten van de Amerikaanse multinational.

Gossart wordt in België opgevolgd door An Vermeulen. Zij wordt dus de nieuwe grote baas in ons land van Coca-Cola European Partners (CCEP). Dat is het bedrijf dat alle Coca-Cola-drankjes in België en Luxemburg produceert, verdeelt en verkoopt. CCEP heeft productievestigingen in Antwerpen, Gent en Chaudfontaine, twee distributiecentra en een hoofdkantoor in Anderlecht. Er werken 2.200 mensen voor het bedrijf in ons land.