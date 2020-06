Derde ‘politie-Tesla’ van 130.000 euro stuit op weerstand: “Is zo’n blitse bolide echt nodig?”

Zaventem - N-VA kant zich tegen de geplande aanschaf door de meerderheid van een nieuw ‘anoniem’ elektrisch politievoertuig ter waarde van 130.000 euro. “Is een dergelijk blitse en opvallende bolide echt nodig?”, vraagt fractievoorzitter Erik Rennen zich af.

Twee jaar geleden kocht Zaventem al twee Tesla’s aan, weliswaar tweedehands. Maar het voornemen om een derde - nieuw - voertuig te kopen, botst op tegenstand vanwege N-VA.

“We gaan niet akkoord met deze aankoopprocedure en het lastenboek, dat haast op het lijf is geschreven lijkt van een Tesla model S”, zegt Rennen. “De aankoopwaarde is maar liefst 100.000 euro. Daar komt nog eens 30.000 euro bovenop om het voertuig aan te passen voor politiewerk. Onze politiemensen verdienen goed materiaal, maar of ze baat hebben bij een blitse, opvallende bolide als anoniem voertuig, daar hebben we onze twijfels bij. Bovendien valt dit niet te verantwoorden in moeilijke economische tijden waarbij ook in onze gemeente zoveel mensen hun job verliezen.”

Eerlijk

Volgens burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) is er nog niets finaal beslist. “Het zal niet de eerste elektrische wagen zijn die we gaan kopen en ook niet de laatste. We zijn onze vloot aan het vergroenen. Zo’n wagen moet aan een aantal normen voldoen om te kunnen dienen voor de taak die onze politie moet vervullen. Het is een feit dat er nog maar weinig merken beantwoorden aan die normen. Dat wil niet zeggen dat dit automatisch een Tesla wordt. Wij spelen het spel eerlijk. Elektrische auto’s op zich zijn nu eenmaal bijzonder duur.”

Het bestek is goedgekeurd op de gemeenteraad en wordt nu uitgestuurd naar een aantal bedrijven die dan een prijsofferte kunnen indienen. “Die zullen dan bestudeerd worden naar prijs en kwaliteit en uiteindelijk zullen we diegene kiezen die er het beste uitkomt.”