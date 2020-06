David Luiz leek na blunders en openhartig interview op weg naar de exit bij Arsenal, maar tekent dan toch bij: “Hij helpt iedereen”

Een verrassing van formaat. David Luiz blijft nog minstens één seizoen in dienst bij Arsenal. De Braziliaanse verdediger leek zich onmogelijk te maken na twee blunders tegen Manchester City, maar zijn openhartig interview na afloop van die wedstrijd heeft blijkbaar wonderen gedaan.

Het was pijnlijk om te zien hoe de 33-jarige Braziliaan zich vorige week twee keer in de luren liet leggen tegen de club van Kevin De Bruyne. Eerst miste hij zijn interventie, die leidde tot de 1-0. Daarna kreeg hij een rode kaart voor een penaltyfout die voor de 2-0 zorgde.

In een interview na afloop van de wedstrijd was Luiz bijzonder openhartig. “Het is mijn schuld, niet dat van het team”, zei hij toen. “Ik heb een verkeerde keuze gemaakt in verband met mijn contract.”

Maar terwijl zowat iedereen verwachtte dat Luiz zou vertrekken bij de Gunners, zette de 56-voudig international zijn krabbel onder een nieuw contract voor één seizoen. Net als Pablo Mari en Cedric Soares, terwijl de huurovereenkomst voor Real Madrid-speler Dani Ceballos verlengd werd.

“David is een heel belangrijke speler voor ons”, aldus technisch directeur Edu op de website van Arsenal. “Hij heeft het merendeel van de wedstrijden dit seizoen gespeeld. Zijn passing en communicatie, zowel op als naast het veld, zijn belangrijk. Hij helpt iedereen.”