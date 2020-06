Stefano Marzo zet carrière voort bij Roda JC: “Hij kent het klappen van de zweep”

Stefano Marzo speelt de komende twee jaar voor Roda JC, zo maakte de Nederlandse tweedeklasser dinsdagavond bekend. De Belgische verdediger komt transfervrij over van het ter ziele gegane Sporting Lokeren.

De intussen 29-jarige Marzo startte zijn voetbalcarrière in de jeugdafdeling van PSV. Zijn eerste professionele stappen zette hij in 2012 bij Beerschot, maar na een seizoen keerde de Limburger terug naar Nederland. Bij SC Heerenveen speelde de vleugelverdediger 122 officiële duels. In de zomer van 2017 tekende Marzo bij Lokeren, waar hij de afgelopen twee seizoenen 29 keer in actie kwam.

Bij Roda JC zal Marzo zijn ervaring van pas komen, zegt technisch directeur Jeffrey van As. “Hij kent het klappen van de zweep. Met ruim 100 Eredivisieduels achter zijn naam brengt hij een brok aan ervaring met zich mee. Stefano is daarnaast breed inzetbaar. Hij kan zowel rechts centraal als op rechtsback spelen”, aldus van As.