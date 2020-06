Voetballegende Ruud Gullit legt uit waarom het ‘n-woord’ niet kan: “Niet langer een begrip van de blanke racist”

Ron Jans is de nieuwe trainer van de Nederlandse eersteklasser FC Twente. Het wordt zijn eerst job na zijn controversiële ontslag bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De mannen van de voetbaltalkshow ‘Rondo’ bij Ziggo Sport bespraken die episode in de carrière van de ex-trainer van Standard.

De passage van Jans bij Cincinnati kwam afgelopen februari abrupt ten einde. De Nederlander zou bij de club bij het meezingen van een liedje in de kleedkamer het zogenoemde “n-woord” hebben gebruikt. De Major League of Soccer stelde hierop een onderzoek naar racisme in, waarna de Nederlander zijn ontslag aanbood.

Tijdens ‘Rondo’ werd het ontslag van Jans besproken en daarbij wilde Ruud Gullit uitleggen waarom het nu precies zo erg is als een blank persoon het ‘n-woord’ gebruikt.

Ron Jans is de nieuwe trainer van FC Twente, na zijn ontslag bij FC Cincinnati. @GullitR legt uit waarom het N-woord écht niet kan.



'Het is nu niet meer het woord van de blanke racist, maar van de zwarte bevolking. Dat is het verschil.'#Rondo #ZiggoSport pic.twitter.com/Z7yZf4S0ya — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 21, 2020

Jans had zelf in een interview nog eens aangegeven hoe moeilijk de situatie in de VS wel niet is: