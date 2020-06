Baasje van katje Lee onthult wie vluchten van en naar Peru betaalde

De beroemdste kat van Vlaanderen zit ondertussen weer in Peru. Katje Lee was een hele tijd het middelpunt van de belangstelling omdat hij niet in ons land mocht blijven. Het FAGG wou het dier euthanaseren, omdat het de regels rond verplichte afzondering na inenting tegen hondsdolheid niet gevolgd had toen hij naar hier kwam. Lee werd dus opnieuw op het vliegtuig gezet. Maar wie betaalde die vlucht?