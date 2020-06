Franky Van der Elst ontslagen bij KV Oostende, dat met amper 12 spelers start aan voorbereiding op nieuw seizoen

Ze hebben amper twaalf spelers onder contract, maar toch begon KV Oostende woensdagochtend aan de voorbereiding met een uitgebreide groep. Een 20-tal spelers daagden op voor de eerste training onder leiding van de nieuwe coach Alexander Blessin en enkele nieuwe stafleden.

De spelers konden onder andere kennismaken met Markus Pflanz, de rechterhand van Blessin. Ook Alfred Ntiamoh, de fysiektrainer, maakte voor het eerst zijn opwachting. Hij heeft een verleden bij Moeskroen. Opvallende afwezige was Franky Van der Elst. Hij had later op de dag een gesprek met de clubleiding. Resultaat: hij moet opkrassen. “Andere bazen, andere wetten”, klonk het kort.

De groep - bij wie nog geen coronatesten uitgevoerd werden - op het trainingsveld bestond uit een mengelmoes van contractspelers, beloften en enkele jongens die einde contract waren maar toch nog meetrainen. Zo oefende Joseph Akpala nog mee. Of hij straks ook nog een seizoentje mag blijven van de nieuwe bazen, is onduidelijk. Ook Dutoit - nog onder contract tot 30 juni - was er. Doelman Ondoa liep er niet bij: hij zit nog in het buitenland en sluit eerstdaags aan.