Michel van den Brande niet van plan vakbonden te ontvangen in bouwbedrijf: “Geen onruststokers nodig”

“De vakbond binnen, ik buiten.” Klare taal van Michel van den Brande die niet opgezet is met een brief van de vakbonden om een syndicale delegatie op te starten binnen Kontrimo. Nochtans werken in het bedrijf van de stellingbouwer meer dan honderd arbeiders.

“Ik ben niet bang van de vakbond”, zegt van den Brande. “Maar ze moeten bij mij niet binnenkomen.” De eigenaar van stellingbouwbedrijf Kontrimo annex BV uit tv-programma ‘The sky is the limit’ is niet van plan een syndicale afvaardiging te organiseren, ondanks de brief die hij kreeg van de vakbonden ABVV, ACLVB en ACV. “Ik ben al meer dan twintig jaar bezig en ik heb altijd geluisterd naar mijn werkmensen. Ik ben er zelf een, ik heb mijn werkbroek aan en sta straks weer op de werf”, zegt van den Brande. “Mijn mensen moeten maar iets vragen, en het wordt besproken. Om de tien dagen zitten we samen om moeilijkheden of problemen, als die er al zijn, te bekijken. Wij hebben geen vakbondsmannen nodig hier.”

Willen of niet, voor Kontrimo werken wel meer dan honderd mensen, wat het verplicht maakt een syndicale delegatie op te richten. “Ten tijde van priester Daens was dat misschien nodig, maar nu niet meer. Iedereen verdient hier genoeg, kan pauzeren wanneer hij wil. Niemand klaagt hier, we hebben geen onruststokers nodig. Desnoods verdelen we de werknemers in kleinere groepen”, besluit van den Brande.