De groep die bepaalt wat we wel en niet mogen: hoe werkt de Nationale Veiligheidsraad, wie zijn de leden en wie hakt de knopen door?

Het lijkt in deze crisistijden wel het belangrijkste beslissingsorgaan van het land te zijn. De Nationale Veiligheidsraad bepaalt sinds het uitbreken van de coronapandemie in elk geval een deel van ons leven. Woensdag weten we weer of we een extra stukje van onze vrijheid terugkrijgen of niet. Maar hoe werkt die Veiligheidsraad nu eigenlijk?