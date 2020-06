Wanneer speelt Liverpool kampioen? De mogelijke scenario’s op een rijtje

Die eerste titel in 30 jaar kan Liverpool nu écht niet meer ontglippen. Met twintig punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester City, mogen de Reds zich al opmaken voor een kampioenenfeestje. Vanavond tegen Crystal Palace is het nog te vroeg, maar donderdag kan het al zover zijn. Een overzicht.

Met nog 8 speeldagen te gaan in de Premier League heeft Liverpool simpelweg nog vijf punten nodig om zich te verzekeren van de 19e titel.

Als Liverpool woensdagavond Crystal Palace klopt, dan kunnen de jongens van Jürgen Klopp vanuit hun zetel kampioen worden indien Manchester City niet kan winnen op bezoek bij Chelsea donderdag. Bij gelijkspel of een nederlaag van de Citizens op Stamford Bridge, is het over en out.

In het geval dat City wel wint tegen Chelsea, dan moeten we vooruitkijken naar het duel op donderdag 2 juli tussen de twee titelpretendenten. Om 21u15 ontvangt City de koploper dan in het Etihad. Liverpool heeft genoeg aan een gelijkspel om zich dan te verzekeren van de eerste plek.

En als City Liverpool klopt? Dan kan Liverpool zich tot kampioen kronen als het thuis wint tegen Aston Villa op zondag 5 juli. Blijven ze op een gelijkspel steken, dan kan de titel nog steeds als City een steek laat vallen tegen Southampton.

Programma Liverpool:

Woensdag 24 juni : Liverpool vs Crystal Palace 21u15

Donderdag 2 juli: Man City vs Liverpool 21u15

Zondag 5 juli: Liverpool vs Aston Villa 17u30

Woensdag 8 juli: Brighton vs Liverpool 21u15

Zaterdag 11 juli: Liverpool vs Burnley 16u

Woensdag 15 juli: Arsenal vs Liverpool 21u

Zaterdag 18 juli: Liverpool vs Chelsea 16u

Zondag 26 juli: Newcastle vs Liverpool 16u