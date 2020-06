Gorillababy geboren in de Zoo van Antwerpen

In de Zoo Antwerpen is gorillavrouwtje Mambele woensdagochtend met succes bevallen. De baby is een halfbroertje of -zusje van Thandie, twee jaar geleden de eerste gorillababy die in Antwerpen ter wereld kwam. Moeder en kind stellen het voorlopig goed, aldus de Zoo.

Goed nieuws uit de Zoo van Antwerpen. Daar werd woensdagochtend een babygorilla geboren. Of het een jongen of een meisje is weten de verzorgers nog niet. “Mambele houdt haar jong de eerste dagen dicht tegen zich aan. We laten moeder en jong de eerste dagen rustig aan elkaar wennen”, legt verzorger Melanie uit. “Kleuter Thandie (halfzus van de nieuwe baby, nvdr.) reageerde meganieuwsgierig en wilde bij de baby al eens aan de neus prutsen.”

Over de naam van de nieuwe gorilla is ook nog niets geweten. “2020 is het jaar van de V, dus de eerste letter kennen we al”, zegt woordvoerder Ilse Segers. “Eens het geslacht van het gorillajong bekend is, laten we onze bezoekers graag mee beslissen.”

Het is ondertussen de tweede keer dat er een westelijke laaglandgorilla geboren wordt in de Mensapenvallei. In 2018 werd Thandie er al geboren. Zij is ondertussen anderhalf jaar oud.

De Zoo van Antwerpen telt nu vijf westelijke laaglandgorilla’s: Matadi, Mayani, Mambele, Thandie en de baby. In hun gorillagroep is ook nog één oostelijke laaglandgorilla aanwezig: Amahoro. Alle dieren waren aanwezig in de Mensapenvallei tijdens de geboorte. Op die manier wil de zoo het natuurlijk gedrag van de dieren zo veel mogelijk stimuleren.