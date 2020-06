Brusselse politie telde tot 30 procent meer snelheidsovertredingen tijdens lockdown

Brussel - De lockdownperiode door het coronavirus heeft er in Brussel niet voor gezorgd dat automobilisten voorzichtiger zijn gaan rijden, wel integendeel. Dat blijkt uit cijfers die Brussels CD&V-parlementslid Bianca Debaets heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). De cijfers uit de verschillende politiezones geven aan dat er relatief gezien meer, tot zelfs 30 procent meer, snelheidsovertredingen vastgesteld worden en dat de inbreuken ook ernstiger zijn.

Uit de cijfers blijkt dat de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene een significante stijging van de gemiddelde snelheid van voertuigen heeft geregistreerd, vooral dan in de tunnels. Zo noteerde de zone 13.440 snelheidsinbreuken tussen januari en april, een stijging met 14 procent tegenover de 11.814 overtredingen in dezelfde periode vorig jaar.

Ook in de politiezones West en Marlow werden meer bestuurders betrapt op overdreven snelheid, daar gaat het om een stijging van respectievelijk 30 procent en 11 procent.

Debaets noemt het “verontrustend” dat het aantal snelheidsovertredingen in de lockdownperiode is gestegen. “Velen hebben van het weinige verkeer geprofiteerd om zelf veel sneller te gaan rijden, wat natuurlijk ontoelaatbaar is in het kader van de verkeersveiligheid. Daarom wil ik de politiezones ook feliciteren met het feit dat ze steeds snelheidscontroles zijn blijven houden”, aldus Debaets.