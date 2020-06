OVERZICHT. Sociale bubbel, activiteiten, evenementen, winkelen: dit heeft de Veiligheidsraad beslist

Op 1 juli gaat fase 4 van kracht. De logica van 8 juni (“alles is toegestaan, buiten wat verboden is”) blijft van kracht, maar er zijn weer heel wat minder dingen verboden. Verschillende sectoren kunnen terug van start gaan en ook de bubbel wordt vergroot. Een verplichting om mondmaskers te dragen, komt er niet: enkel als de epidemie heropflakkert zullen ze verplicht worden op drukke plaatsen, zoals supermarkten en andere winkels. Een overzicht.

De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad ging van start met een kleine uitbrander na de taferelen op het Flageyplein. “Wij zijn hier rond deze tafel allemaal geschrokken van de geïmproviseerde massabijeenkomsten van afgelopen zaterdag”, klink het. “Die beelden leiden tot onrust, onbegrip en soms woede.”

BEKIJK OOK. Politie moet optreden tegen feestvierende jongeren in Brussel

“Deze mensen hebben direct en indirect risico genomen om onze collectieve inspanningen teniet te doen. Er zijn steeds minder regels, maar ze moéten wel nageleefd worden.”

Aan het einde van de persconferentie kwam de premier nog terug op de samenscholingen. “Er kan geen twijfel bestaan. We kunnen heel helder zijn: (die samenscholingen nvdr.) zijn verboden. Als op dat moment de ordediensten achten dat ze moeten ingrijpen, moeten ze dat doen.”

Foto: Photo News

Concreet

Vanaf 1 juli worden de bubbels vergroot tot 15 personen. “Ook als u iets in groep doet, hou u dan ook aan die 15”, aldus de premier. Die regel is op weekbasis. Dus: je kan op een week tijd afspreken met 15 verschillende personen, of je houdt bijvoorbeeld een groot tuinfeest met 15 mensen op één plaats.

Ook kunnen vanaf 1 juli verschillende sectoren terug opengaan: het gaat om publieke zwembaden, pretparken, theaters, bioscopen, binnenspeeltuinen, wellness centra en conferentiezalen.

LEES OOK. Geen knuffel met Bumba en gillen in een mondmasker: bezoek aan pretpark gaat er heel anders uitzien (+)

Opgelet: ook hier moeten protocollen gehandhaafd worden. Centraal staat daar dat bezoekers te allen tijde de veiligheidsafstand behouden. De etablissementen moeten tijdslots en crowd management invoeren. Daarnaast kunnen receptie- en feestzalen opnieuw opengaan met een limiet van 50 personen.

Activiteiten met publiek

Daarnaast kunnen ook ‘activiteiten met publiek’ opnieuw plaatsvinden. Evenementen in ‘permanente structuren’, zoals theaterzalen en zalen met zittende tribunes,zullen opnieuw weer kunnen doorgaan.

LEES OOK. Het bioscoopbezoek in coronatijden: de popcorn bestel je thuis en mix van oude en nieuwe films (+)

Activiteiten met publiek in de ‘openbare ruimte’ zullen ook weer kunnen doorgaan, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om dat te checken zal de Nationale veiligheidsraad een online tool ter beschikking stellen. In overdekte ruimtes geldt een limiet van 200 personen. Voor evenementen in de openlucht is dat 400 personen. Indien de evolutie van het virus de goede kant blijft opgaan, zal dit in augustus verruimd worden naar 400 en 800 personen.

LEES OOK. Zwembaden staan al weken te (water)trappelen om te heropenen: zo zal een duik eruitzien in coronatijden (+)

De pretparken gaan weer open, maar een bezoek zal er anders uitzien. Foto: smk

“Een uitzondering kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek om die limiet te overschrijden, met respect voor de gezondheidsregels”, aldus nog de premier.

Verder benadrukt de premier dat dit maximumaantal ook zal gelden voor manifestaties. “Ze moeten te allen tijde statisch zijn en plaatsvinden op plaatsen waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden.”

Voor die evenementen zal een soort checklist opgesteld worden om te garanderen dat alles ordentelijk en veilig kan verlopen.

“Het is dus niet de bedoeling om een tuinfeest of huwelijk voor 400 man te organiseren.” De logica is hier dat een particulier geen grote massa kan beheersen.

Winkelen

Vanaf 1 juli kan u gaan winkelen met mensen uit uw contactbubbel. Alleen winkelen hoeft dus niet meer. Ook wordt de tijdslimiet opgeheven. Wel moet u nog altijd de veiligheidsafstand respecteren.

“Voor de markten blijven de protocollen van toepassing, maar er is dan geen beperking meer wat het aantal kramen betreft.”

Shoppen hoeft niet meer alleen. Foto: Jan Van der Perre

Wat kan nog niet heropstarten?

In se blijven alle activiteiten gelinkt aan het nachtleven alsnog verboden. Het gaat om nachtclubs en massa-evenementen.

En wat met de nationale feestdag?

De nationale feestdag zal er komende 21 juli enigszins anders uitzien. “Centraal zal staan dat we alle slachtoffers van het coronavirus zullen eren. Ook alle beroepen die zich in de frontlinie bevonden zullen in de bloemetjes gezet worden.” Het militair defilé krijgt ook een andere vorm. Alles zal op televisie uitgezonden worden opdat iedereen kan volgen.

En hoe zal de start van het schooljaar eruitzien?

“Dat is in volle voorbereiding”, zei premier Wilmès. “De ministers van Onderwijs hebben samen met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgezet, dat duidelijk aangeeft hoe de school zich in functie van de gezondheidssituatie moet organiseren. De ministers van Onderwijs zullen dit plan verder toelichten op een persconferentie.”

Naar verwachting zal bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september code geel van kracht zijn. Opvallend: middelbare scholen zullen ook in dat geval één dag per week gesloten worden. Er worden ook verdere maatregelen genomen om een eventuele uitbraak in te dijken.

Over de mondmaskers

Hoewel verschillende experts de afgelopen dagen gepleit hebben om mondmaskers verplicht te maken in drukke ruimtes, zoals supermarkten en andere winkels, worden ze niet verplicht. “De experten hebben in hun rapport ook beslist om ze nu niet te verplichten”, zei de premier na een vraag van een journalist. “Er is geen epidemiologische situatie om dat nu te verantwoorden (...). Het GEES-rapport zal maandag beschikbaar zijn en u zult zien dat de experten hun mening hebben bijgesteld. Als je regels oplegt, moeten ze verklaarbaar zijn.”

“En al maakt de zomerse sfeer ons allemaal wat losser, ik wil u toch oproepen om heel voorzichtig te zijn, of u de komende weken in België blijft of naar het buitenland gaat. Dit mag ons er niet van weerhouden om dit moment van respijt te koesteren; om te genieten en te leven zoals we dat het liefst doen, om te profiteren van wat we nu teruggekregen hebben, ondanks alles. Dit is essentieel na een periode die voor ons allemaal bijzonder moeilijk is geweest.”