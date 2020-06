Akkoord over heropstart onderwijs: middelbare scholieren vanaf 1 september maar 4 dagen per week fysiek naar school

Er is een akkoord over de heropstart van het onderwijs op 1 september. Scholen zouden ook bij een heropflakkering van het virus sowieso open blijven, al worden er wel enkele maatregelen genomen om een eventuele uitbraak in te dijken.

Het volledige basisonderwijs kan op 1 september open gaan: alle scholen en alle leerjaren, vijf dagen per week. Ook in het secundair onderwijs kunnen alle scholen en alle leerjaren openen, met in principe op woensdag afstandsonderwijs. “Dit is het plan dat ik altijd heb gewild”, zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA ) op een persconferentie. “Alle scholen open, voor alle kinderen, in alle leerjaren. We kiezen voor de kinderen, zonder daarbij de veiligheid van onze leerkrachten uit het oog te verliezen. Dit gaat altijd gepaard met een voorafgaande risicoanalyse in elke school.”

LEES OOK. Tweede golf of niet, scholen blijven open: dit zijn de scenario’s voor komend schooljaar

Het plan houdt rekening met verschillende ‘pandemieniveaus’, met meer of minder verspreiding van het virus. Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld over onder meer het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, mondmaskers, social distancing, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens...

In niveau ‘Groen’ is het risico op besmetting zo goed als onbestaand, in niveau ‘Geel’ is het risico laag, in niveau ‘Oranje’ is het risico matig, en in niveau ‘Rood’ is het risico hoog. “Corona zal ook volgend schooljaar nog een realiteit zijn”, aldus Weyts. “Scholen hebben duidelijke kaders nodig om zich voor te bereiden op verschillende scenario’s.”

Vermoedelijk code geel bij heropstart

Naar verwachting zal bij de start van het nieuwe schooljaar code geel van kracht zijn. Basisscholen blijven in dat geval vijf dagen per week open voor alle leerjaren. “Dankzij voortschrijdend wetenschappelijk inzicht weten we dat het risico op verspreiding en kwetsbaarheid pas toeneemt vanaf 12 jaar. De kleuter- en de lagere scholen zullen volgend schooljaar dus niet meer collectief gesloten worden”, aldus Weyts.

Middelbare scholen zullen in dat geval wel één dag per week gesloten worden. In principe wordt dat woensdag, tenzij de school daar anders over beslist. Er komt ook geen versoepeling van die ingreep zonder een vaccin of groepsimmuniteit, klinkt het. De kans is dus groot dat middelbare scholieren heel lang vier dagen per week fysiek naar school zullen gaan. “Op die dag kan de ene leerling bijgespijkerd worden, en krijgt de andere leerling meer verdiepende leerstof”, aldus Weyts.

Als het virus zou heropflakkeren en code oranje van kracht wordt, zouden middelbare scholieren dan weer slechts week om week les krijgen op school. De andere week zouden ze dan thuis aan preteaching doen. Scholen zouden zelf mogen kiezen hoe ze die week thuis invullen: met taken of door online les te geven.

Vragen

De vakbonden zien nog wel enkele twistpunten. Zo is het veiligheidsplan nog niet duidelijk genoeg, aldus Marnix Heyndrickx, voorzitter VSOA Onderwijs. “Dat is zoals een huis willen kopen, maar enkel de ruwbouw zien”. “Leerkrachten moeten ook de mogelijkheden krijgen qua materiaal en kader om dat preteachen goed te kunnen invullen”, zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs.

“Ik besef dat deze stap groot is en dat er nog heel wat praktische vragen beantwoord moeten worden in draaiboeken. Maar met dit plan kunnen scholen zich voorbereiden op veranderende omstandigheden”, zegt Weyts. “We moeten kunnen schakelen tussen verschillende fases zonder dat we telkens moeten improviseren over wat er nodig is. Directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders hebben recht op deze duidelijkheid en stabiliteit. En de kinderen hebben recht op onderwijs, maximaal in hun klas.”