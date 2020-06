Rusland laat veroordeelde Deense getuige van Jehova vrij

Een Deense getuige van Jehova die vorig jaar tot 6 jaar cel veroordeeld was in Rusland, komt binnenkort op vrije voeten. Dat meldt de omstreden religieuze beweging. Het Russische gerecht achtte hem destijds schuldig aan “extremisme”.

Jehova’s getuigen is sinds 2017 een verboden organisatie in Rusland. Een rechtbank in de West-Russische stad Orjel achtte Dennis Christensen in februari 2019 schuldig aan het organiseren van activiteiten van een extremistische beweging. Weldra zal ‘s mans celstraf omgezet worden in een boete, waardoor hij vrij komt.

“Het parket vorderde dat de resterende celstraf van Dennis omgezet wordt in een boete van 400.000 roebel”, zegt een woordvoerder van de getuigen. het gaat omgerekend om meer dan 5.100 euro. Dennis Christensen zou binnen de tien dagen vrijgelaten worden.

De Deense timmerman werd met andere leden tijdens een religieuze dienst ingerekend door de geheime dienst FSB. De inval volgde enkele weken na het verbod. De man woont al lang in Rusland en is getrouwd met een Russische. Denemarken en de EU vroegen destijds zijn vrijlating.

Verschillende getuigen zijn sinds het Russische verbod veroordeeld voor extremisme. In 2017 telde de beweging naar eigen zeggen 172.000 leden in Rusland.