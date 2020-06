Kamer krijgt wellicht geen onderzoekscommissie over aanpak coronacrisis

In de Kamer komt er wellicht een bijzondere commissie over de aanpak van de coronacrisis en geen onderzoekscommissie. De conferentie van voorzitters in de Kamer bereikte woensdag geen consensus, waardoor de kwestie naar de plenaire verhuist. Daar is er normaal gezien een meerderheid voor een bijzondere commissie.

Net als in het Vlaams Parlement komt er dus ook in de Kamer geen volwaardige onderzoekscommissie naar de aanpak van de coronacrisis. De Kamer opteert morgen/donderdag normaal gezien voor een bijzondere commissie.

Zo’n bijzondere commissie kan wel nagaan wat er allemaal is misgelopen in de corona-aanpak, maar kan bijvoorbeeld niet dezelfde onderzoeksdaden stellen als een onderzoekrechter zoals een echte onderzoekscommissie dat wel kan. Die kan bijvoorbeeld getuigen opvorderen of indien nodig ook huiszoekingen laten uitvoeren.

Verschillende partijen zoals het Vlaams Belang, PTB-PVDA, Ecolo-Groen en cdH waren voorstander van zo’n echte onderzoekscommissie, maar wellicht schaart een ruime meerderheid van de parlementsleden zich morgen/donderdag achter de oprichting van een bijzondere commissie. Net als in het Vlaams Parlement is afgesproken dat de bijzondere commissie indien nodig kan ‘opgeschaald’ worden tot een echte onderzoekscommissie.

“Wij waren voor een onderzoekscommissie, omdat deze crisis een groot en grondig onderzoek verdient. Maar het wordt dus normaal gezien een bijzondere commissie. Het belangrijkste is dat er snel duidelijkheid komt”, zegt Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo.