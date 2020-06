Huiszoekingen aan de gang in kerncentrale van Doel

Doel - Het federaal parket heeft woensdag een huiszoeking gedaan op de site van de kerncentrale van Doel. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel. De huiszoeking is overigens nog steeds bezig. Er is ook sprake van een huiszoeking op het hoofdkantoor van Engie in Brussel. Maar dat kan het bedrijf niet bevestigen.

“In het kader van een lopend onderzoek is een huiszoeking bezig op de site van de kerncentrale van Doel. We verlenen onze volledige medewerking”, aldus een woordvoerster.

Het gerecht onderzoekt een daad van sabotage in de kerncentrale van Doel 4. In augustus 2014 draaide daar iemand de afsluiter van een smeerolieleiding open. Daardoor liep de turbine vast en viel de reactor stil. Er was nooit nucleair gevaar, maar de materiële schade was enorm: meer dan 100 miljoen euro. De centrale moest lange tijd stil liggen, en Engie Electrabel leed ook grote reputatieschade.