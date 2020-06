AA Gent maakt van Nurio recordtransfer

De deal is nu echt bijna zo goed als rond. Nurio Fortuna ruilt Charleroi eerstdaags in voor AA Gent. Nadat een eerste bod van vier miljoen euro plus bonussen al een goede aanzet was, kwamen beide clubs nu tot een akkoord dat van de Angolese linksachter de nieuwe recordtransfer van de Buffalo’s maakt.

Volgens onze informatie is er met de deal immers een totaalbedrag van zo’n zes miljoen euro gemoeid. Dat is een pak meer dan de 4,5 miljoen euro die Gent betaalde aan Slavia Praag voor haar vorige recordtransfer: Michael Ngadeu. Bij Charleroi duikt Nurio, 25 jaar oud, zo ook de top drie van duurste uitgaande transfers in. Met Nurio is AA Gent al toe aan haar derde versterking dit seizoen. Eerder plukten de Buffalo’s al Jordan Botaka weg bij STVV en werd doelman Davy Roef weggehaald bij Anderlecht.

Coronavrij

Donderdag trainen de troepen van Jess Thorup een eerste keer in groep. Correctie: in twee groepen, zoals de voorschriften tot eind juni verplichten. Anderson Niangbo is daar niet bij: de spits zit nog vast in thuisland Ivoorkust. Wie wel aanwezig is, werd de afgelopen dagen overigens getest op corona. Uit de resultaten bleek woensdagochtend dat er bij niemand een besmetting met COVID-19 werd vastgesteld.