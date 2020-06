Eerste officiële voetbalmatch die zal kunnen doorgaan is... er eentje zonder enige inzet: spookmatch Virton-Beerschot

De kalendercommissie van de Belgische voetbalbond heeft woensdag beslist dat Virton-Beerschot op 26 juli herspeeld zal worden. De wedstrijd wordt zo de eerste officiële profwedstrijd in ons land na de coronacrisis.

Virton-Beerschot werd eigenlijk al in januari van dit jaar afgewerkt, maar het resultaat werd nietig verklaard omdat het enige doelpunt gescoord werd na een inbreuk op de spelregels. Begin vorige maand besliste het Belgisch Arbitragehof voor de Sport na een ware procedureslag dat de wedstrijd toch nog herspeeld moest worden, ook al had de Pro League intussen beslist een punt achter de competitie te zetten.

De match is intussen compleet overbodig geworden. Beerschot staat immers al in de promotiefinale, waarin het op 2 augustus OH Leuven bekampt om een ticket voor 1A. Virton heeft geen proflicentie gekregen, waardoor het volgend seizoen in de amateurklasse moet uitkomen.