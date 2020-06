Britse deskundigen stellen experiment met coronavirus in complete stad voor

Britse wetenschappers willen met een niet alledaags experiment een bijdrage leveren tot de indamming van de coronapandemie, zo staat te lezen in het vakblad Royal Society Open Science. Zij stellen voor in een middelgrote stad alle lockdownmaatregelen op te heffen, om vast te stellen of het virus enkel door wekelijkse tests op alle inwoners, apps en zelfquarantaine uitbraken van het virus aan te pakken is.

Voor de vele wekelijkse tests kunnen speekseltests dienen, schreef het team onder leiding van epidemioloog Julian Peto van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Die nieuwe speekseltests laten snel onderzoek van grote bevolkingsgroepen toe. De RT-LAMP-techniek is ook goedkoper en minder invasief dan nasale of keelzwabbeltesten.

Iedereen die positief test moet thuis in quarantaine blijven. Contacten nagaan en apps op smartphones kunnen een groot bijkomend effect hebben.

Citerend uit de studie schrijft de gezaghebbende krant The Independent dat de onderzoekers denken aan een stad van zowat 25.000 inwoners. “Het is een heel mysterie waarom dit idee nog geen voet aan de grond heeft gekregen”, aldus Peto.

“Of het gecombineerde effect de epidemie de baas zou kunnen zijn is enkel vast te stellen bij een demonstratiestudie in een hele stad met wekelijkse tests en het stopzetten van de lockdown”, zeggen de onderzoekers, die de Britse regering aanwrijven te laat en verkeerd op de pandemie te hebben gereageerd.