Joseph Akpala (33) hoopt dat hij nog toekomst heeft bij KV Oostende: “Ik kan de gids zijn van deze jonge bende”

KV Oostende hervatte de training met nieuwe coach Alexander Blessin. De filosofie is helemaal veranderd: KVO wil een jong en dynamisch team samenstellen. In principe is er geen plaats meer voor een ouwe rot als Joseph Akpala (33), maar toch traint die nog mee. Meer zelfs, Big Jo troeft met zijn imposante lijf nog alle jonkies af. “De jeugd moet beseffen dat voetbal meer is dan wat sjotten op een pleintje.”

Jürgen Geril