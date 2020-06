Huwelijksleveranciers zijn kwaad: “We staan met de rug tegen de muur”

De federatie van huwelijksleveranciers HL België is er niet mee opgezet dat de Nationale Veiligheidsraad geen versoepelingen heeft aangekondigd voor trouwfeesten. “Hapjes en drankjes kunnen in zomerbars maar niet op trouwfeesten, wat is het verschil”, vraagt Cynthia De Clercq zich af.

Wie trouwt, kan een receptie geven voor 50 man. In principe kunnen evenementen met 200 mensen plaatsvinden, maar dan mogen er geen hapjes of drankjes geserveerd worden. Het stoot de federatie tegen de borst dat het op huwelijken niet kan, maar dat zomerbars en restaurants wel de deuren mogen openen.

Volgens De Clercq zijn de huwelijksleveranciers niet teleurgesteld, maar kwaad. “Zij zitten vijf maand zonder inkomen en zonder een degelijke premie”, klinkt het. De sector krijgt geen hinderpremie van 160 euro per dag, terwijl de foorkramers die bijvoorbeeld wel kregen.

“De regering kan onmogelijk twee deuren voor ons sluiten, ofwel moeten we een premie krijgen ofwel moeten we onze inkomsten zelf kunnen genereren. We staan met onze rug tegen de muur”, verklaart De Clercq nog.