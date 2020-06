Weer publiek in voetbalstadions? Maar wie dan, en hoe? Dit betekent de beslissing van de veiligheidsraad voor de competitie

De nieuwe competitie begint op 7 augustus met publiek in de stadions. Ook bij de bekerfinale Club Brugge-Antwerp (1 augustus) en de promotiefinale OH Leuven-Beerschot (2 augustus) kunnen er supporters in het stadion zitten. Wie had dat een maand geleden durven dromen? Maar we moeten ook niet te hard van stapel lopen. Want er zijn nog altijd restricties. En dit alles kan alleen maar als de coronacijfers niet opnieuw de hoogte ingaan.