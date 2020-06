De president versus de viroloog: hoe Trump blijft lachen met corona, terwijl het virus de VS “op de knieën heeft gekregen”

Volgens de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci is het coronavirus nog lang niet onder controle in de Verenigde Staten. Hij spreekt over een “verontrustende toename” in bepaalde staten en vraagt de bevolking menigtes te vermijden. Intussen doet president Donald Trump wat hij altijd doet: tegendraads. “De kung flu? De cijfers gaan alleen maar de hoogte in omdat we meer testen.”