Doden en evacuaties bij overstromingen in Oekraïne

Bij overstromingen in het westen van Oekraïne zijn drie mensen omgekomen en bijna achthonderd anderen geëvacueerd, aldus de autoriteiten woensdag die van een “kritieke situatie” gewagen.

Tengevolge van overvloedige regenval kreeg het Oost-Europese land te maken met de zwaarste overstromingen sinds twaalf jaar. Bijna vijfduizend huizen in tweehonderd plaatsen in vier regio’s zijn deels ondergelopen. De meest getroffen regio is het aan Roemenië grenzende Ivano-Frankivsk, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. “De situatie is kritiek”, zei premier Denys Sjmihal na een bezoek aan getroffen gebieden.

In sommige zones is sinds zondag al 70 procent van de maandelijkse waarde van de regenval neergekomen, zei minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov. Het noodweer blijft aanhouden en heeft 110 km wegen en negentig bruggen vernield. Op een dertigtal plaatsen viel de stroom uit.

In het stadje Halytsj is een ziekenhuis ontruimd, aldus de premier. Bijkomend probleem is dat daar coronapatiënten vertoefden.