De bulldozer die God heeft gestuurd: Tanzaniaanse president maakt het steeds bonter om herkozen te worden

Het leek erop dat de Afrikaanse dictators die beweerden dat hun leiderschap een goddelijke missie was, aan het uitsterven waren. Het betekent niet dat er geen nieuwe bij kunnen komen. De Tanzaniaanse president John Magufuli lijkt in elk geval goed op weg. Bij zijn aantreden werd hij door de EU en internationale organisaties nog aangezien als een voorbeeld. Maar nu hij alle middelen gebruikt om herverkozen te raken, lijkt hij meer en meer een populistische despoot met behoorlijk maffe ideeën. Elk succes is het werk van God, alles wat hem tegenwerkt – van de oppositie tot corona – een westers complot.