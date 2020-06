“Zo raken we niet aan het einde van de coronacrisis”: hoe de premier als een boze moeder het land terechtwijst

Premier Sophie Wilmès (MR) startte haar persconferentie met een stevige terechtwijzing voor de feestvierders die het niet al te nauw nemen met de coronamaatregelen. Over het hele land breekt na één uur wel ergens een afterparty los, tot afgrijzen van het grote publiek en de experts. “Die personen zetten maanden van collectieve inspanning op de helling”, zegt de premier.

“Waarschijnlijk denken jongeren die zaterdag een feestje bouwen dat ze minder vatbaar zijn voor Covid-19. Dat is niet juist”, zegt premier Sophie Wilmès. “Het virus is niet onschadelijk voor jongvolwassenen. Zulke geïmproviseerde feestjes zorgen voor een snellere verspreiding van het virus. Wie dat risico loopt voor zichzelf, riskeert ook zijn naasten en de volledige samenleving.”

Qua sneer naar de feestvierders kan dat tellen. Ze had het vooral over de “fuif” op het Flageyplein in Brussel, maar ook elders stelt het probleem zich. In Gent bijvoorbeeld zakken jongeren af naar de Gras- en Korenlei in het centrum, zodra de cafés daar om 1 uur de deuren sluiten. De politie moest de feestvierders aanmanen om naar huis te gaan en het stadsbestuur is nu van zin om de twee kades af te sluiten als er te veel volk dreigt samen te troepen.

Wilmès wijst naar Duitsland als hét voorbeeld dat de coronacrisis nog lang niet helemaal bezworen is. Daar hebben ze twee districten op slot moeten gooien na een nieuwe uitbraak in een vleesfabriek. 638.000 mensen moeten weer in “hun kot” blijven. Andere Duitse deelstaten als Beieren eisen nu zelfs dat mensen uit die streken een negatieve coronatest kunnen voorleggen voor ze op uitstap mogen.

Meest elementaire gezondheidsregels niet in acht genomen

“Mensen die op zulke feesten aanwezig zijn riskeren maanden aan collectieve inspanning”, zegt de premier. “Direct, omdat ze zelfs de meest elementaire gezondheidsregels niet in acht nemen. En indirect, omdat die beelden woede, onbegrip en teleurstelling oproepen bij de rest van de bevolking. Vooral bij wie die regels al sinds het begin van de epidemie nauwgezet op zich nemen.”

Ze roept iedereen op om aan de eigen gezondheid en die van de anderen te denken. “Anders raken we niet aan het einde van de coronacrisis. Dat moeten we samen doen.” De nieuwe richtlijn is duidelijk: “Als ik mezelf bescherm, dan bescherm ik jou. We weten dat we als bevolking pragmatisch kunnen zijn en perfect in staat zijn om te oordelen wat kan en niet kan. Dat moeten we nog even volhouden.”