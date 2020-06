Hypnotherapeut (72) veroordeeld voor aanranding patiënten: “Hij bepotelde hen omdat hij dement wordt”

Kuurne -

Een 72-jarige hypnotherapeut uit Kuurne is woensdag in de rechtbank veroordeeld voor aanranding. Ivan V.L. betastte verschillende vrouwen terwijl ze onder hypnose waren, zodat de slachtoffers zich niet konden verzetten. Tijdens de zitting beweerde de man dat hij dement aan het worden is en dat hij daardoor de feiten pleegde.