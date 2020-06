Oudste vikingnederzetting ontdekt: “We moeten geschiedenis herschrijven”

In IJsland zijn resten gevonden van een vikingnederzetting die van het jaar 800 zou dateren. Straf, want er was altijd gedacht dat de vikingen pas 75 jaar later voet aan wal hadden gezet op het eiland.

De ontdekking van het “langhuis” aan de oostkust van IJsland is de grootste en rijkste ooit. En ook de oudste dus. Zo oud dat het de geschiedenis van de vikingen een beetje op z’n kop zet. Zo’n langhuis is een langwerpige boerderij die tot 75 meter lang kan zijn en die als groepswoning diende voor verschillende families. “Het gaat hier waarschijnlijk om een zomerhuis”, zegt archeoloog Bjarni Einarsson, die de opgravingen leidt.

Oldest Viking settlement possibly unearthed in Iceland https://t.co/6AIHCpKvPw pic.twitter.com/vZ5ZMWtjlF — Live Science (@LiveScience) June 23, 2020

Er zijn in totaal twee bouwwerken ontdekt: het pronkerige langhuis en een bouwwerk dat eronder ligt. “Het huis is zo rijkelijk gevuld dat het waarschijnlijk om het huis van een hoofdman van de vikingen gaat”, zegt Einarsson. Er werden ringen, goud en glaskunst ontdekt.

Tijdelijk kamp

Dat langhuis dateert van rond 875, dat is de datum waarop de vikingen zo ongeveer voet aan wal zetten in IJsland, werd altijd gedacht. Maar onder het langhuis is een nog veel oudere structuur gevonden. Die zou dateren van het jaar 800. Het is waarschijnlijk een tijdelijk kamp, dat alleen ’s zomers gebruikt werd. Dat zou dus betekenen dat de vikings al veel vroeger IJsland hadden ontdekt. “We moeten eerst de opgravingen van het langhuis vervolmaken en dan zullen we ons op de onderliggende structuur richten”, zegt Einarsson.