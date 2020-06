Zelfs in de rechtbank speelde hij vuil spel: “Trumps ex-adviseur kreeg voorkeursbehandeling”

De voormalige adviseur van Donald Trump, Roger Stone, heeft een voorkeursbehandeling gekregen van de rechter en heeft daarom een veel lichtere celstraf gekregen. Dat getuigt federaal aanklager Aaron Zelinsky in het Congres woensdag.

“Volgens de richtlijnen” had hij tussen de zeven en negen jaar cel moeten krijgen,omdat hij had gelogen tegen het Congres en de rechtsgang had belemmerd. Maar Roger Stone, één van de sleutelfiguren uit de entourage van Donald Trump, kwam er vanaf met drie jaar cel. Omdat er druk werd uitgeoefend op het gerecht. Dat getuigt Aaron Zelinksy, een federaal aanklager.

Zelinsky leest woensdag een voorbereide getuigenis voor, en daarin zal hij dus expliciet spreken over politieke druk en de vraag om Stone “te ontzien”.

Roger Stone. Foto: Photo News

Stone werd in november vorig jaar schuldig bevonden op zeven punten, onder meer voor belemmering van de rechtsgang. De aanklachten hadden te maken met de hacking van e-mailadressen van de Democraten in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, die Donald Trump won van Hillary Clinton. Stone zou in gelogen hebben over zijn benadering van WikiLeaks, dat gehackte e-mails van onder meer Hillary Clinton publiceerde. Stone is één van de medewerkers die door speciaal onderzoeker Robert Mueller werd aangeklaagd. Trumps campagneleider Paul Manafort kreeg in maart vorig jaar al een celstraf van 7,5 jaar voor onder meer bank- en belastingfraude.

Politieke overwegingen

Zelinsky werkt op dit moment in Maryland als federaal aanklager. Hij zal aan het Congres laten weten dat zijn bazen hem hebben gezegd dat “politieke overwegingen” aan de basis lagen van de beslissing om Stone niet de zeven tot negen jaar cel te geven, maar wel drie jaar. Een paar uur nadat bekend werd dat Stone tot negen jaar cel zou kunnen krijgen, tweette Donald Trump zijn ontevredenheid daarover. Later werd de strafmaat aangepast.

