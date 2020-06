Rechtbank vraagt rechtszaak tegen Michael Flynn, ex-adviseur van Trump, stop te zetten

Een Amerikaans hof van beroep heeft beslist dat de rechtszaak tegen voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn moet stoppen. De beroepsrechters volgden zo het openbaar ministerie. President Donald Trump juichte de beslissing meteen toe op Twitter.

Flynn speelde een centrale rol in het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, toen huidig president Trump de race naar het Witte Huis won. Flynn was een tijdlang Trumps nationale veiligheidsadviseur.

Een hof van beroep in Washington DC beveelt nu de lagere rechtbank om de zaak stop te zetten. Een panel van drie beroepsrechter nam de beslissing, hoewel één van hen niet akkoord was met de beslissing. Beroep tegen de beslissing is nog mogelijk voor het voltallige hof van beroep.

“Great! “, zo proclameerde Trump op zijn geliefde communicatiekanaal.

Great! Appeals Court Upholds Justice Departments Request To Drop Criminal Case Against General Michael Flynn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2020

Opmerkelijke beslissing

In mei had het ministerie van Justitie aan het federaal gerechtshof in Washington gevraagd de zaak tegen Flynn te laten vallen. Die beslissing werd als ongewoon bestempeld, aangezien Flynn eerst toegaf dat hij tijdens een FBI-verhoor opzettelijk valse verklaringen had afgelegd over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kisljak. De rechter in eerste aanleg die de zaak tegen Flynn behandelt, was het niet eens met die beslissing van het ministerie.

Flynn heeft vorig jaar nieuwe advocaten in de arm genomen, die de schuldbekentenis betwisten. Ze zeggen dat Flynn erin werd geluisd door de FBI.