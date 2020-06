Werkgroep moet zich buigen over vorm van onderzoek naar koloniaal verleden

De commissie Buitenlandse Betrekkingen in de Kamer geeft twee federale wetenschapsinstellingen - het AfricaMuseum in Tervuren en het Algemeen Rijksarchief - de opdracht de reflectie over het koloniaal verleden van ons land bij te staan, aangevuld met een werkgroep die bestaat uit experten die door de verschillende fracties zijn aangeduid. Die denkoefening moet uiteindelijk leiden tot de creatie van een commissie die zich binnen het parlement moet buigen over het Belgisch verleden in Congo, Burundi en Rwanda.

Dat de Kamer zich zal buigen over het koloniaal verleden van ons land in Congo, Rwanda en Burundi werd eerder al beslist op de vergadering van de Kamervoorzitter en de fractieleiders. Maar het is de commissie Buitenlandse Zaken die moet uitmaken binnen welke krijtlijnen die oefening zich moet afspelen.

In de Commissie Buitenlandse Betrekkingen is de reflectie woensdag officieel in gang getrapt. De fracties zijn overeengekomen om het AfricaMuseum en het Rijksarchief de taak te geven die reflectie bij te staan, gesteund door een werkgroep bestaande uit experten aangeduid door elke fractie, aldus commissievoorzitster Els Van Hoof (CD&V). De werkgroep komt normaal gezien volgende week al een eerste keer bijeen om de eerste adviezen van de twee betrokken instellingen te bespreken.

De meeste partijen zijn gewonnen voor een aparte commissie die het Belgisch koloniaal verleden onder de loep moet nemen, maar welke vorm die commissie moet krijgen - een subcommissie, bijzondere of onderzoekscommissie - is nog niet duidelijk. Die beslissing zou in september genomen moeten worden, viel woensdag te horen.