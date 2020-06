‘De koning van het Kuipke’ – Iljo Keisse – is nog altijd actief. ‘De koning van het Kuipje’ daarentegen – Jef Delen (43) – is al een tijdje met pensioen. En dus zochten we ‘de Belgische Ryan Giggs’ – aan bijnamen geen gebrek, maar zeg maar gewoon Jefke – nog eens op. In Planckendael, toch?