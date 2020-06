Vrijspraak voor radioloog die breuk na dodelijke val niet zag op scan

Vilvoorde - De Brusselse rechtbank heeft woensdag een radioloog van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde vrijgesproken die werd aangeklaagd omdat de arts op de scan van een patiënt de schedelbreuk en inwendige bloeding niet had gezien, waar de man enkele uren later aan overleden is.

Acht jaar geleden werd een 45-jarige bouwvakker na een val vanop anderhalve meter hoogte het Vilvoordse ziekenhuis binnengebracht. De behandelende arts vroeg een CT-scan van het hoofd van de patiënt te maken. De radioloog merkte niets onrustwekkends op de beelden. De patiënt werd dan ook naar huis gestuurd.

Doch enkele uren later overleed de veertiger. Aan de gevolgen van een schedelbreuk met inwendige bloeding, die de radioloog klaarblijkelijk niet op de beelden gezien had. De nabestaanden stapten naar het gerecht, de radioloog werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding door gebrek aan voorzorg, doch zonder het oogmerk te doden. “De beklaagde heeft bekend een professionele fout begaan te hebben. Doch het staat niet vast dat de patiënt uitsluitend overleden is ten gevolge van de foute diagnose. Misschien zou hij anders ook overleden zijn. De twijfel moet in het voordeel van de beklaagde geïnterpreteerd worden.”

De vrijspraak was de nabestaanden van het slachtoffer een doorn in het oog. De kans is dus groot dat de laatste letter in deze zaak nog niet geschreven is.