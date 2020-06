Populaire Percy Tau keert niet terug naar Club Brugge

De kans is bijzonder klein dat Percy Tau volgend seizoen opnieuw bij Club Brugge speelt.

De Zuid-Afrikaan werd vorig seizoen gehuurd van Brighton en moet nu wellicht op zoek naar een andere club, want hij krijgt nog altijd geen werkvergunning voor de Premier League. Tau werd al aangeboden bij verschillende teams – ook in België –, maar Club is niet van plan – mede door de ontbolstering van Charles De Ketelaere – om de spits terug te halen. Tau is nochtans erg populair in eigen land en heeft heel wat volgers op sociale media die nu ook Club onder de aandacht brachten in Zuid-Afrika.

Vandaag of morgen wordt Simon Deli ­terug op de club verwacht. De verdediger zat vast in Ivoorkust.