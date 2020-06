Invaller Dendoncker wint zuinig met Wolverhampton, Martial scoort hattrick voor Manchester United

Leander Dendoncker heeft woensdag op de 31e speeldag in de Premier League met Wolverhampton een zuinige 1-0 zege geboekt tegen Bournemouth. Raul Jimenez scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd in de 60e minuut. Dat zag Dendoncker vanop de bank gebeuren. Dertien minuten later mocht de Rode Duivel wel invallen.

In de stand zijn de Wolves zesde, op gelijke hoogte van Manchester United. Dat won woensdag met 3-0 van Sheffield, dankzij een hattrick van de Fransman Anthony Martial. Diens landgenoot Paul Pogba, lang aan de enkel geblesseerd, startte voor het eerst in negen maanden weer in de basis. Wolverhampton heeft ook nog een ticket voor de Champions League in het vizier. Nummer vier Chelsea, dat donderdag Manchester City ontvangt, heeft immers maar twee punten voor.