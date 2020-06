Amateurclubs boos op bond: boycot competitiestart?

De amateurclubs zijn boos. Boos op de voetbalbond omdat ze zich niet gesteund voelen door. De amateurclubs kregen voor 1,3 miljoen euro bondsverplichtingen kwijtgescholden wegens de coronacrisis, maar dat volstaat volgens de clubs niet.

Dinsdag was er een vergadering van de amateurclubs in Vlaanderen. De opkomst was groot, ruim 60 clubs. Veel clubs komen door de crisis in de problemen en het is hen een doorn in het oog dat er dan wel enkele miljoenen wordt vrijgemaakt voor een nieuw bondsgebouw.

Op de vergadering kwam een algemene boycot van de start van de competitie in september op tafel. Zo’n vaart loopt het voorlopig nog niet. Er werd een werkgroep opgericht die met de bond zal spreken. De Vlaamse afdeling Voetbal Vlaanderen stak van zijn kant alvast ook al een verzoenende hand uit.