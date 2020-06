Nederlands voetbalseizoen start op 12 september

Het nieuwe seizoen in de Nederlandse Eredivisie start op 12 september. Het Nederlands elftal speelt op 4 en 7 september eerst nog twee thuiswedstrijden in de Nations League, tegen Polen en Italië. Dat liet de Nederlandse voetbalbond woensdag weten nadat premier Mark Rutte bekendmaakte dat er vanaf 1 juli weer volop getraind mag worden en dat ook wedstrijden weer mogelijk zijn.

Publiek is dan ook weer welkom in de stadions, mits de bezoekers daarbij onder meer de veilige afstand van anderhalve meter in acht nemen. Dat betekent in de praktijk wellicht dat de clubs niet meer dan een derde van hun stadioncapaciteit kunnen benutten.