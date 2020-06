Real Madrid komt weer op kop in Spanje dankzij flitsende Vinicius en heerlijke vrije trap van Sergio Ramos

Real Madrid heeft met Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard in de basis met 2-0 gewonnen van Mallorca. De flitsende Braziliaan Vinicius was de grote man bij de thuisploeg, Courtois hield zijn netten schoon. Door de zege komt Real weer op kop van La Liga, al heeft het wel evenveel punten als aartsrivaal Barcelona.

Ondanks de vraagtekens achter Eden Hazard, die zondag aan de kant bleef en ook maandag verstek gaf voor de training bij Real Madrid, kwam de Rode Duivel tegen Mallorca wel gewoon aan de aftrap. Trainer Zinedine Zidane had een onuitgegeven elftal in elkaar geknutseld, met naast Hazard ook Vinicius, Gareth Bale én Karim Benzema. De Belg werd daardoor centraal uitgespeeld, in steun van zijn maatje Benzema.

Tot ieders verrassing moest ook die andere landgenoot bij de Koninklijke zich laten zien tegen laagvlieger Mallorca. Thibaut Courtois moest zich onderscheiden op een venijnig afstandsschot van Iddrisu Baba, en kwam twee minuten later nog eens gepast tussen toen Lago Junior de achterlijn haalde. De thuisploeg, die eerder al eens gedreigd had via Benzema, stak een tandje bij en scoorde bijna meteen. Vinicius werd vrijgespeeld door Luka Modric en stiftte de bal vanuit een moeilijke hoek knap over doelman Manolo Reina.

Save. Video: Eleven Sports

Dat gaf het vertrouwen van de nog maar 19-jarige Braziliaan een fikse boost. Enkele minuten later was hij daar weer, bij een aanval waar Hazard met een subtiel hakje ook zijn deel in had. Op snelheid ging hij opnieuw op Reina af, maar deze keer stuitte zijn bekeken lobje op de deklat. Real voetbalde vol vertrouwen en Mallorca kwam niet meer in het stuk voor.

🎯 | Wat een schitterende vrije trap van Sergio Ramos! 😍🔥#RealMadridRCDMallorca 🇪🇸 pic.twitter.com/4RN1XJ53Px — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 24, 2020

Na rust beslechtte Sergio Ramos het pleit met een vrije trap die hij enig mooi in de bovenhoek borstelde: 2-0. Kort daarop werd Hazard, duidelijk nog geen honderd procent, naar de kant gehaald. In het slotkwartier moest Courtois nog eens aan de bak op een stevige kopbal van Ante Budimir, maar zijn clean sheet kwam niet meer in gevaar. Bij Mallorca kwam de amper 15-jarige (!) Luka Romero nog invallen, maar hij kon zich niet laten zien.

👶 | Luka Romero (15) speelde vanavond tegen Real Madrid. Hij is geboren op 18 november 2004! 🤯#RealMadridRCDMallorca 🇪🇸 pic.twitter.com/YCKUONftbC — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 24, 2020

Door de zege komt Real Madrid weer samen met Barcelona aan de leiding.