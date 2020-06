Jongeman vlucht voor politiecontrole en steekt zichzelf in brand in Zwitserland

In de Zwitserse stad Winterthur heeft een 25-jarige man zichzelf in brand gestoken nadat hij eerst was gevlucht voor een politiecontrole. Volgens de lokale politie is hij met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Kort na 17 uur woensdagavond was de man niet gestopt voor een politiecontrole. Agenten zouden daarop het vuur hebben geopend. De man vluchtte met zijn wagen, maar had even verderop een ongeval. Hij vluchtte daarop te voet verder, overgoot zichzelf met een brandbaar goedje en stak zichzelf in brand.

De man is met zware verwondingen per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Twee agenten die hem ter hulp waren gesneld, liepen eveneens brandwonden op.

Waarom de Zwitser wou vluchten, is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.