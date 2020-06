Twintigtal extreemrechtse Belgen naar paramilitaire trainingskampen in buitenland

De Belgische veiligheidsdiensten hebben weet van een twintigtal Belgen met een rechts-extremistische ideologie die de voorbije jaren hebben deelgenomen aan paramilitaire opleidingen in het buitenland. Dat antwoordt minister van Justitie Koen Geens op een parlementaire vraag van Groen-Kamerlid Jessika Soors naar aanleiding van recente mediaberichten over extreemrechtse trainingskampen in Rusland.

In de gevallen waarover de Belgische veiligheidsdiensten informatie heeft, gaat het meestal om opleidingen in Oost-Europa en landen van de vroegere Sovjet-Unie. Zo zijn er bijvoorbeeld geen indicaties over directe banden tussen Schild en Vrienden en Russische trainingskampen, maar dat sluit niet uit dat individuele leden van de extreemrechtse jongerenbeweging al hebben deelgenomen aan buitenlandse kampen, aldus Geens.

Geens stipt aan dat het bijwonen van een paramilitaire opleiding “niet per definitie illegaal” is. Sommige kampen bieden ook hun diensten aan bewakingsfirma’s aan. Maar deelname aan een paramilitaire opleiding in Oost-Europa “is uiteraard een element dat mee in overweging wordt genomen bij de beslissing of een rechts-extremist” in de Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB) wordt opgenomen, aldus de minister.

Deradicalisering

In die GGB lijsten de veiligheidsdiensten buitenlandse terreurstrijders, homegrown terroristen, haatpropagandisten en potentieel gewelddadige extremisten op. Momenteel zitten in de databank 25 personen met een verband met extreemrechts.

Volgens Groen brengen de deelnemers aan paramilitaire kampen de nationale veiligheid in gevaar. De partij pleit voor een betere opvolging. Zo wil Groen de bestaande deradicaliseringsaanpak voor ISIS-strijders ook toepassen op extreemrechts terrorisme.