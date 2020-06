De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas schrapt 6.000 banen of bijna een vijfde van het totale personeelsbestand. Nog eens 15.000 werknemers blijven technisch werkloos vanwege het coronavirus.

In een mededeling zegt Qantas dat het minstens 100 vliegtuigen tot 12 maanden aan de grond houdt. Het gaat om het gros van de internationale vloot. De Australische overheid legt om de verspreiding van Covid-19 in te perken nog steeds een internationaal reisverbod op, zonder spoedig einde in zicht.

De komende drie jaar moeten de kosten van Qantas met 9,15 miljard euro (15 miljard Australische dollar) naar beneden. “We moeten onszelf voorbereiden op verschillende jaren met veel minder inkomsten. Op korte termijn betekent dit dat we een kleinere maatschappij moeten worden”, verklaarde CEO Alan Joyce.

Bij Qantas en lowcostdochter Jetstar is sinds maart twee derde van de 29.000 werknemers technisch werkloos. Tegen augustus zouden zowat 8.000 werknemers opnieuw aan de slag moeten zijn.