Onrust op Curaçao: protest mondt uit in brandstichtingen en vernielingen

Op het Caraïbische eiland Curaçao is protest tegen de regering uitgedraaid op brandstichtingen en vernielingen in het centrum van Willemstad. Ambtenaren en werknemers van overheidsbedrijven zijn boos om dat ze loon moeten inleveren. Dat is nodig om aan de voorwaarden te voldoen die Nederland heeft gesteld voor leningen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het Antilliaanse Curaçao is een land binnen het koninkrijk der Nederlanden.

Het protest begon woensdagochtend met een mars van enkele honderden vuilnismannen die boos zijn omdat ze loon moeten inleveren.

Leden van de Curaçaose oproerpolitie hebben woensdagmiddag traangas ingezet op een groep demonstranten. Zij eisen dat minister-president Eugene Rhuggenaath en zijn regering aftreden. Er werd met flessen en stenen gegooid en winkelruiten en afvalcontainers sneuvelden.

Het was woensdagavond en - nacht erg onrustig in de binnenstad. Zo werden er verschillende brandjes gesticht en vernielingen aangericht. Ook werd een politiewagen in brand gestoken. Om de orde te herstellen is door de minister van Justitie een avondklok ingesteld.