Kipling-erfgename opgelicht: vriend verkoopt haar villa voor helft van de prijs

De veroordeelde Mireille Gram, dochter van de miljonair en Kipling-eigenaar Tony Gram, is zwaar opgelicht door haar vriend Mo El K. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Gram (54) zit momenteel een gevangenisstraf uit van vier jaar voor de moordpoging op haar tweelingdochters.

Toen ze penitentiair verlof had, liet Mo El K. haar een mandaat ondertekenen voor de verkoop van haar villa. En die werd onlangs aan een ‘spotprijs’ verkocht. 700.000 werd er betaald, terwijl er eerder al 1,4 miljoen euro was geboden. Van die 700.000 kwam er geen cent op de rekening van Gram. Pas opnieuw in de gevangenis merkte ze dat ze opgelicht was. Advocaat Walter Damen zoekt uit of de verkoop nog ongedaan kan worden gemaakt.

En het is niet de eerste keer dat Mo El K. toeslaat. Na de opsluiting van Gram liet hij al de villa leeghalen waardoor er een fortuin aan juwelen, kunstwerken en horloges werd verkocht. Hij moet daarvoor in september voor de rechtbank verschijnen.

