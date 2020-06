Steven Van Gucht is bijgedraaid: “Ik draag nu altijd een mondmasker in de winkel”

Twee maanden geleden zei viroloog Steven Van Gucht nog dat hij geen mondmasker droeg in de supermarkt. De laatste dagen stelde hij zijn mening bij en pleitte hij zelfs samen met de andere experten voor een verplichting. “Het moet een gewoonte worden om er een op zak te hebben.”

De virologen en experts in ons land trokken de afgelopen dagen aan de alarmbel en pleitten voor een verplichting om in winkels een mondmasker te dragen. De Nationale Veiligheidsraad ging niet in op die verplichting.“Er is vandaag geen epidemiologische reden om die verplichting op te leggen. De situatie wordt dag na dag beter, dan kunnen we mensen niet vragen om dat te doen”, zei premier Sophie Wilmès op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Volgens de premier volgde de Veiligheidsraad gewoon het advies van de GEES op en daarin stond blijkbaar niets over die verplichting.

LEES OOK. Waarom we toch geen mondmasker in de winkel moeten dragen: medische experts waren voor, gouverneur en ex-postbaas niet

“Ik ben blij dat wij als experts toch een signaal gegeven hebben dat het belangrijk is om een masker te dragen bij een winkelbezoek. Het moet een vaste gewoonte worden om er eentje op zak te hebben”, zegt viroloog Steven Van Gucht in een interview met De Morgen. Twee maanden geleden zei hij nochtans dat hij in de supermarkt geen mondmasker droeg. Dat deed hij naar eigen zeggen om aan te tonen dat je niet zal besmet worden met het coronavirus als je elkaar in de winkel kortstondig kruist. Maar hij veranderde dus van mening en dat omdat er te weinig mensen een mondmasker dragen. Iets waar we volgens de virologen toch aan moeten werken. “Ik draag nu altijd een mondmasker in de winkel”, zegt Van Gucht.

bekijk ook

Sciensano lanceert online tool met aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Steven van Gucht neemt afscheid van kijkers na 54 persconferenties: “Het is duidelijk dat de natuur heel hard kan zijn”