Vanaf zaterdag staan de redders weer paraat aan de zee

Vanaf zaterdag mag er aan de kust opnieuw in zee gezwommen worden. Vanaf dan zullen de redders weer paraat staan. Maar die redders zitten wel met een probleem: tijdens een reanimatie mogen ze door het coronavirus geen beademing toepassen.

Vandaag en morgen een frisse duik in de zee nemen, is nog niet toegelaten. Er zijn nog geen redders en dan is zwemmen in de zee verboden. Vanaf zaterdag 27 juni zullen de redders wel weer paraat staan langs bijna heel de kustlijn. Goed nieuws voor wie tijdens deze tropische temperaturen graag wat verkoeling wil opzoeken.

Maar de redders zitten wel met een probleem. Beademen tijdens een reanimatie mag eigenlijk niet in coronatijden. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen kocht daarom zo’n 150 beademingsballonnen aan om mond-op-mondbeademing te vermijden. Maar die ballonnen mogen ze wettelijk niet gebruiken omdat ze geen medische opleiding hebben. De redders vragen daarom zo snel mogelijk een aanpassing van de wet.

