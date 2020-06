Vanaf 1 augustus toch opnieuw publiek op het voetbal, maar bekerfinale blijft achter gesloten deuren

De nieuwe voetbalcompetitie begint op 7 augustus mét publiek in de stadions. Over de bekerfinale Club Brugge-Antwerp (1 augustus) bestaat er echter nog veel twijfel.

In theorie kan de bekerfinale wel met publiek worden gespeeld, maar het zal hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Minister-president Jambon zag dat nochtans goed zitten. “Het Koning Boudewijnstadion is zo groot dat er kan worden gecompartimenteerd”, zei hij. Maar dat is voortvarend. De kans dat de stad Brussel het duel mét toeschouwers op zijn grondgebied zal toelaten, is heel klein. Bij de onderhandelingen om de bekerfinale alsnog te laten doorgaan, was het feit dat er geen supporters zouden zijn van cruciaal belang. De supportersclans van Club Brugge en Antwerp zijn immers niet meteen de beste vrienden. De stad Brussel is niet van plan bij te draaien. Zeker omdat er ook een keuze zal moeten worden gemaakt over wie binnen mag en wie niet.

