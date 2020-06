Staf Coppens vraagt: hou je hond aan de leiband

Een reekalfje van enkele weken oud, doodgebeten door een hond. Dat is een scenario waar boswachters meermaals mee te maken kregen afgelopen lente. En ook de vogels en heel wat planten kregen te doen met snuffelende viervoeters. En dat omdat ze niet aan de leiband lopen. Het Agentschap Natuur en Bos start daarom een nieuwe campagne samen met televisiemaker Staf Coppens.

“Heb geen schrik, hij doet niks hoor!”, dat is de slogan die veel baasjes gebruiken als ze een wandeling maken met hun trouwe viervoeter. Maar het Agentschap Natuur en Bos vraagt toch om honden aan de lijn te houden. Ook als ze van het ‘den-dezen-doet-niks-ras.’ zijn. De boswachters kregen te vaak te maken met dode dieren en te veel broedplekken van vogels werden afgelopen lente verstoord.

Maar ze benadrukken ook dat wanneer een hond losloopt, hij of zij zelf ook geen zicht heeft op mogelijke gevaren. “Hij kan aangevallen worden door een everzwijn, of geïnfecteerd worden met parasieten die in het struikgewas schuilen. Denk maar aan teken. Of de straat op rennen”, klinkt het.

Foto: Agentschap Natuur en Bos

Daarom start het Agentschap met een nieuwe campagne ‘Honden aan de leiband’ en daarvoor werken ze samen met televisiemaker Staf Coppens. “Ik ben zot van honden en zot van dieren en de natuur in het algemeen. Altijd geweest, dat weten jullie al sinds Stafari en Wild van Dieren. Ik heb zelf drie honden en hou die aan de lijn. Zo simpel is dat. Ik wil dan ook mee helpen duidelijk maken hoe belangrijk dat is”, zegt hij.

Het Agentschap kondigt ook extra controles aan. “Indien nodig wordt er geverbaliseerd. Een verwittigd man of vrouw is er twee waard.”