Europese Commissie keurt Duits reddingsplan voor Lufthansa formeel goed

Zoals verwacht heeft de Europese Commissie formeel groen licht gegeven aan het reddingsplan van de Duitse regering voor luchtvaartreus Lufthansa. Dat Berlijn in ruil voor het steunpakket van 6 miljard euro een belang van 20 procent neemt in de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa, is niet in strijd met de staatssteunregels, deelt de Commissie donderdag mee.

De Duitse regering en de Commissie raakten het eerder al eens over enkele cruciale punten bij de onderhandelingen over een reddingsplan voor Lufthansa. Nu heeft de Commissie dus het licht op groen gezet voor het volledige plan.

Met de steun is een totaalbedrag van 6 miljard euro gemoeid. De overheid zal ook garant staan voor een lening van 3 miljard euro, maar daarover velt de Commissie een apart oordeel.

Voor de redding van Lufthansa werd woensdag een belangrijke horde genomen toen de grootste aandeelhouder, de Duitse miljardair Heinz Hermann Thiele, bekendmaakte dat hij ondanks eerdere kritiek het reddingsplan vandaag/donderdag zal goedkeuren tijdens een aandeelhoudersvergadering. “Het is in het belang van alle Lufthansa-medewerkers dat het management snel kan onderhandelen met de vakbonden over de noodzakelijke herstructurering”, verklaarde hij aan de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.