Antwerpen -

In de Antwerpse haven ligt al enkele dagen een groot schip vast omdat een groot deel van de bemanning besmet blijkt met het coronavirus. Dat zegt het gespecialiseerde magazine Flows en het Antwerpse Havenbedrijf bevestigt het nieuws. Het hele schip is al zeker tot 1 juli in quarantaine geplaatst. Het gaat om de Minerva Oceania, een Maltese producttanker.